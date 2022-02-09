台北市內湖樂活公園櫻花盛開。（北市公園處提供／楊亞璇台北傳真）

台北市內湖樂活公園櫻花盛開。（北市公園處提供／楊亞璇台北傳真）

台北市內湖樂活公園櫻花盛開，北市工務局公園處為了營造夜櫻浪漫氛圍，特地裝設LED投光燈45盞，櫻花在夜晚燈光的投射之下，淡粉細嫩的花瓣透出柔光澤，如夢似幻，點燈時間為晚上5點至9點30分。

公園處表示，內湖樂活公園櫻花步道著名的櫻花步道長三公里，布滿寒櫻、八重櫻、吉野櫻及山櫻花，白天的櫻花在陽光照射下美麗動人，固然值得一看，但夜晚燈光映照下艷麗魅惑的姿態，美不勝收，為了提供民眾夜間賞櫻時明亮的燈光照明，公園處在樂活公園櫻花林裝設LED燈，以燈光投影營造夜間櫻花美景，櫻花在燈光照耀下在夜間更顯得嬌豔。

公園處表示，為了兼顧附近住戶的夜間安寧，路燈點燈時間為晚上5點至9點30分，以免影響公園周邊生活環境，並達到節能減碳、保護環境綠地的目標，希望民眾能配合。

公園處呼籲，公園綠地需靠你我一同維護，民眾拍照或走動時要小心，在欣賞樂活公園內美麗櫻花的同時，也能尊重大自然的一草一木，不要進入草地或隨意摘花，讓賞櫻步道年年開花迎賓。