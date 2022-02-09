苗栗縣政府教育處長邱廷岳8日轉任苗栗肉品市場總經理，縣長徐耀昌肯定邱奉獻教育40餘年的傑出表現。而邱廷岳轉任後的教育處長空缺，由副處長葉芯慧接任。

邱廷岳歷任教師、主任、校長等職務，在照南國小校長任內退休後，縣府在2020年以政務職延攬他擔任教育處長迄今，在教育及公務體系服務約45年，任職期間爭取建置風雨球場、推行國中小學廣設冷氣、推動雙語教育等，對苗栗教育奉獻良多。

縣長徐耀昌說，肉品市場110年度營業純益達646萬餘元，在環境、運銷等方面多次獲得全國評鑑績優殊榮，肉品市場董事長葉志航和新任總經理邱廷岳，都擁有豐富學養與行政經驗，相信在他們帶領下，能讓肉品市場企業化管理，提升經營績效。

邱廷岳8日到肉品市場就職，縣長徐耀昌、副議長李文斌、苗栗肉類公會理事長何永祥、肉品市場董監事等人受邀參加交接儀式，在董事長葉志航監交下，新任總經理邱廷岳與兼代總經理陳世省完成印信交接。

董事長葉志航說，新任總經理邱廷岳過去在教育界從事百年樹人、教化學子的工作，轉到肉品市場的工作可說是化度眾生，相信在他的帶領下，肉品市場的營運績效將會更上層樓。

處長遺缺由教育處副處長葉芯慧升任，葉芯慧從2000年起擔任縣府課員、督學、課長、科長、副處長等職務，從基層逐級歷練，學養扎實、經歷豐富。兼代總經理陳世省卸任後，縣府安排他在副縣長室擔任簡任秘書。