針對彭文正、林環牆、賀德芬三位教授今日召開記者會指控蔡英文總統「論文門」一事，總統府發言人張惇涵今天表示，「真的假不了」，總統府及校方已多次證明蔡總統經過嚴謹程序，取得博士學位。

張惇涵表示，無奈的是，當總統府提出蔡總統博士學位證書時，彭文正先生等人覺得證書不是真的；當LSE和倫敦大學多次證明蔡總統博士學位時，彭文正先生等人又覺得學校的說明也不是真的。實際上，不願意面對真相的，是彭文正先生等人。

他強調，「事實勝於雄辯」。彭文正先生等人多年來無視校方、官方的完整證據，只憑個人的臆測或斷章取義，都無法推翻校方認證的，鐵證一般的事實。蔡總統的博士學位為真，這是事實，事實不容扭曲，也不容造謠。

張惇涵也再次重申，總統府期盼社會各界以校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導，也勿以訛傳訛。我們也期盼，浪費社會資源的不實討論，應該適可而止。