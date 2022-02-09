國際測速機構Opensignal最新發布2022年最新針對全球5G行動網路體驗調查之結果，台灣電信業者多榜上有名，龍頭中華電被譽為「全球優質電信公司」，亞太電則搶下全球新星獎，5G儘管為台灣業者中最晚開台的，但頗具後發先至的意味。

Opensignal報告顯示，在影視體驗、遊戲體驗、語音應用程序體驗和下載速度體驗方面表現出色的中華電(2412)已被公認為全球優質電信公司。而同樣在遊戲體驗、語音應用程序體驗和下載速度體驗方面，遠傳(4904)的表現則稍顯遜色。

在4G可用性方面，Opensignal指出，亞太電(3682)是全球佼佼者。而台灣大(3045)則在遊戲體驗方面表現優異。

由於在遊戲體驗和語音應用程序體驗方面的出色表現，亞太電成為台灣唯一一家獲得全球新星獎的電信運營商。全球新星獎主要是在表彰全球排名前30名的電信運營商，其在2020年下半年和2021年下半年間為Opensignal用戶提供了更優質的移動體驗服務。

另外，亞太電在亞太地區的遊戲體驗排名升至第四、上升16.7%，其語音應用程序體驗得分則增長了3.3%。