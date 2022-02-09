詹姆斯傷癒歸隊只帶給一場短暫的勝利滋味，今天在主場迎戰尋求衛冕的公鹿，就立刻遭遇震撼教育，打完半場落後22分，最終116比131慘敗。雙方當家球星正面交鋒，「字母哥」阿提托康波44分、14籃板、8助攻的準大三元成績單，力壓詹姆斯的27分、5籃板、8助攻，帶領公鹿笑拿4連勝。

這是一場毫無懸念的比賽，公鹿早早就確定了領先局面，甚至在打完第三節就已領先24分，主力球員提前打卡下班，除了字母哥外，波提斯23分、7籃板，米德頓21分、5籃板、4助攻，哈勒戴15分、7籃板、10助攻，全隊54.2%的投籃命中率讓同樣有超過五成投籃命中率的湖人也只能俯首稱臣。

湖人很想要拿下這場比賽，但上半場被對手狂轟猛炸打得幾乎潰不成軍，就連詹姆斯的發燙手感也止不了血，安東尼戴維斯22分、9籃板、4助攻，蒙克20分，韋斯布魯克11投僅中3，10分、10籃板、5助攻，至今還是找不到屬於自己的定位。