大陸公安機關2021年光偵辦網路水軍就關停水軍帳號620萬多個。到底大陸網路水軍如何運轉？據《法制日報》臥底10多個網路水軍群調查指出，水軍群「涉獵廣泛」且「生意興隆」，統計有的群組一天發佈任務就多達436條，同時有明顯管理規範。例如群主發佈任務後，會把接任務群友拉到新討論群組，任務完成後快速將該群解散，甚至會進行「任務培訓」。

有鑑於這些亂象，今年初大陸國家互聯網資訊辦公室發佈關於《移動互聯網應用程式資訊服務管理規定（徵求意見稿）》，規範不得通過機器或人工方式刷榜、刷量、控評，營造虛假流量。

實際上，上述水軍群多屬水軍產業鏈的最末環，是人數最龐大的一環。這一環主要分為兩類，一類人數較少，約當幾百人不等的精品群；另一類人數多，則是1000人以上的任務群。

兩類水軍群有何不同？據調查了解，任務群往往就是純粹的「複製＋粘貼」，灌水評論文案幾乎一致；而精品群的評論不僅要圖文並茂，評論內容也各有不同，要讓評論看起來更加真實，相應的報酬也更高。

在《法制日報》記者臥底的10多個網路水軍群中，每個群都有千餘人。分派任務的人為了隱蔽，經常將群名起的毫無關係，例如踏雪而歸、歡聚一堂等。其中有些群被設置成全體禁言，只有群主才能發言；還一些群主發佈任務後，會把接任務的人拉到新群或討論群組，任務完成後快速解散。

甚至在一些精品群，為更加接近真實用戶，群主還會對水軍進行「任務培訓」，像是提供文案範例，好讓發文的評論更有可信度。

據了解，大陸網路水軍業務來源廣泛。以娛樂圈為例，有的小明星為了出名，會雇傭水軍來漲人氣，經紀公司會把任務交給水軍組織，組織再雇傭大量人力，冒充粉絲在網上給出正面評價，製造大受追捧的假象。

大陸公安部上月也召開新聞發佈會介紹，如今網路水軍已從最初的簡單發帖「灌水」，逐步演變為實施有償刪帖、虛假刷評、造謠引流、假冒新聞媒體敲詐勒索等違法犯罪行為。2021年公安機關共偵辦相關案件200多起，抓獲犯罪嫌疑人2000多人，依法關停網路水軍帳號620萬多個、網站1200多個，解散網路群組17萬個。