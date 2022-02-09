新竹市政府啟動全市69所中小學、非營利幼兒園大清消，市長林智堅9日特別至新科國中了解消毒情形。（陳育賢攝）

為替11日開學日做好防疫整備，新竹市政府啟動全市69所中小學、非營利幼兒園大清消，市長林智堅9日特別至新科國中了解消毒情形，他指出，開學前將會完成全市校園環境清消並備妥防疫物資，一定會讓孩子們的安全無虞。

林智堅今天上午前往新科國中了解進校量測體溫路線、校方防疫物資整備情形及環境清消工作。他指出，因應開學日，市府環保局、教育處、各校校長和老師這幾天都緊鑼密鼓進行防疫工作，包含整體校園大環境與教室清消，開學當天也會做好各項防疫工作，包括入校動線規畫等。

他也提醒家長，做好孩子與自身的自我健康管理，若孩子開學當天身體不適、發燒，建議請假在家，若是進校後發生，校方也有安排隔離室，並通知家長將孩子帶回。

林智堅指出，去年5月到8月疫情相當嚴峻，但在中央與地方政府攜手合作下，國內疫情趨緩，雖然今年初有發生確診個案，但市府均配合中央指引，做好把關，開學日前更加強防疫規範、及早準備，守護每個孩子健康。

教育處賴榮光表示，開學前已請各校確認防疫物資是否充足、入校體溫測量路線、午餐隔板是否有破損需補充者。另，開學典禮應以視訊、廣播方式執行，避免大型集會，並確認教職員工第2劑疫苗施打狀況，讓校園環境達到最佳學習狀況。

教育處同時表示，各校皆已備妥師生線上教學及學習所需視訊工具、數位學習平台、學習管理系統及數位教學與學習資源，加強線上教學演練，確保師生能操作及熟悉相關工具與資源，以備不時之需。

另亦逐步依據中央流行疫情指揮中心規定修訂「校園防疫手冊」，整理停課標準、校園防疫sop、校園消毒及相關問題，讓大家可以一目了然掌握防疫步驟。

新科國中校長林燕玲表示，疫情以來，校方已建立完整防疫流程，並成立疫情小組，演練疫情通報流程，掌握學生第2劑疫苗施打情況，在開學前做好準備。