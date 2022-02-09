苗栗縣連續202天「嘉玲」破功，9日新增2名學童確診個案，縣長徐耀昌上午針對疫情說明，因各級學校開學在即，徐耀昌被詢問到是否延後開學，他表示，因為苗栗目前並無確診足跡，所以各校開學、課程照常，不會延後。

苗栗衛生局指出，兩兄弟和父母住在苗栗公館，1月27日返桃園奶奶家過年，期間未曾外出，而他們的姑姑是日翊物流員工，在2月1日確診，之後奶奶在2月3日確診。

苗栗縣府針對確診學童的學校、住家等周邊進行清消。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

而2月2日起，2兄弟已在桃園市進行居家隔離，2月7日因應日翊專案篩檢、2月8日確診，目前已收治外縣市醫院隔離治療中，分別由父母陪病照顧，父母目前PCR採檢結果為陰性。

徐耀昌表示，防疫從嚴，為慎重起見仍請居住在公館的外公、外婆及2位舅舅8日晚間進行PCR採檢，4人報告皆為陰性，採自我健康監測中。

他說，環保局已完成公館住家、學校周邊環境消毒作業，由於確診的2兄弟，1月27到2月8日確診期間，相關足跡都在桃園，沒有涉及縣內公共場，所以各校開學日程不受影響。

徐耀昌也提醒，民眾仍不可輕忽疫情，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所。