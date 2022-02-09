農金局9日指出，為穩定蕉農收入，農委會從2020年開始試辦香蕉收入保險，保障範圍涵蓋香蕉價跌及量減，2022年度香蕉收入保險銷售至3月31日，試辦地區包括高雄市、屏東縣、花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台東縣、台南市等共計13縣市、99個鄉（鎮、市、區）參與。

農金局說明，2020年度首年試辦投保件數246件（投保面積141公頃），即理賠167件，理賠金額698萬元，理賠率達233％，為協助蕉農分散經營風險，2022年持續擴大推動，放寬投保資格、簡化投保程序並新增新竹縣及宜蘭縣2個縣，21個鄉（鎮、市、區）試辦地區，同時提供補助1/2保費，部分縣市政府也有加碼補助，減輕農民負擔，鼓勵共同參與。

農金局強調，全球氣候變遷日趨嚴峻，因應極端天氣發生之頻率及強度增加，面臨的災害型態多元，農民可藉由農業保險移轉風險，目前已開發25種品項、39張保單，呼籲農民朋友踴躍投保農業保險，強化災變因應能力，保障營農收入，共同打造安心的農業環境。