位於高雄科工館生活圈的1138坪建地，御盟集團原本規劃興建住宅，最後變更設計，改建酒店式公寓，預計今年第三季開業，只租不售，這也是御盟集團從房地產本業進軍商辦、品牌飯店、餐飲、藝術之後，另一跨足商用不動產的多魚化營運佈局，每坪租金介於1000元到1500元之間，主攻在地居民和商務客。

御盟集團9日表示，位於高雄九如路上、科工館正門斜對面的1138坪精華地，結合御盟集團跨界運營成功模式，推出「以租代買」酒店公寓「御盟國際驛館」，預定今年第三季營運，格局為2房到4房、坪數55到75坪，房內家具家電齊備，並附設商務中心及健身房，

御盟集團指出，隨著科技大廠紛紛進駐高雄，串連產業聚落，加速城市產業轉型，不僅帶動高端住客需求，更直接促進在地觀光旅遊氣氛活絡，御盟集團多年前即以精準的市場洞察，看見需求，將頂級奢華酒店的經營管理經驗，打造全台最高規格的酒店式公寓「御盟國際驛館」，提供無論是在地客、商務長住、外籍人士、或休閒族群，一個無憂的高質感生活。

御盟集團說，「御盟國際驛館」的館內，同時規劃經營四間不同型態、各具特色的晨食咖啡簡餐、歐陸養生餐廳、甜點專賣店與性感酒吧，提供住客及四方饕客用餐聚會的新選擇。

御盟集團指出，「御盟國際驛館」共有161戶，每坪租金落在1000元到1500元之間，價格根據不同的房型、樓層、面向、承租時間，而有不同，但，租金不含餐費及管理費，承租期間最短3個月起。

御盟集團董事長邵永添9日表示，御盟集團從房地產跨足旅宿、餐飲到當代藝術推廣交流等多角化經營佈局，就是本於他對高雄深厚的情感，期許在海洋之都高雄，打造國際藝術生活集團，希望帶給人們更美好幸福的生活體驗，動高雄經濟產業活絡，創造更多就業機會，為高雄留住國際人才。

御盟集團表示，御盟集團深耕高雄，創辦人邵永添董事長以建設業白手起家，秉持「不求最大、但求最好」的經營理念，擘畫永續經營方針，以2007年完工、2009年即獲國際建築及照明設計雙料大獎肯定的高雄首座豪宅建築『御花園』，開啟品牌之路，2011年御盟建國企業大樓落成，觸角延伸商用不動產市場，並獲建築智慧標章認證。

御盟集團指出，在集團成立20年之際，更跨足高端旅宿、頂級餐飲品牌經營，於2017年11月揭幕，至今獲9座國際獎項肯定的晶英國際行館為集大成之作；集團支持文化藝術發展也不遺餘力，由旗下永添藝術邵雅曼執行長領銜策劃運營，活化歷史建築金馬賓館，蛻變為高雄首選當代藝術中心，2019年1月揮軍北上，於台北南山廣場46樓，投資經營The Ukai Taipei頂級餐廳獲台北老饕一致好評。