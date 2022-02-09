前言：2022年首場表展《LVMH鐘表展》（LVMH Watch Week》日前在線上開展，由LVMH集團旗下的四大精品名表寶格麗（BVLGARI）、宇舶（HUBLOT）、Zenith、泰格豪雅（Tag Heuer）聯合舉辦，每個品牌風格迥異、各有專精，為2022年表壇的流行風潮立下標竿。

寶格麗Serpenti Misteriosi鑽石神秘表，約799萬2000元。（BVLGARI提供）

以珠寶起家的寶格麗（BVLGARI）近年來在表壇表現亮麗，不僅接連拿下日內瓦鐘錶大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Geneve GPHG），並以Octo Finissimo系列超薄表連續7屆打破世界超薄紀錄，今年寶格麗在LVMH鐘表展上以「時間即珠寶」 (Time is a Jewel)為主題，發表數款高複雜功能腕表和鑲嵌華美珠寶和鑲嵌工藝的珠寶表，表現亮麗。

寶格麗在LVMH鐘表展以「時間即珠寶」 為主題，發表今年重重的年度新款腕表。（BVLGARI提供）

品牌辨識度即高的SERPENTI腕表向來深受時尚仕女的喜愛，今年加入全新Piccolissimo機芯，是目前最小的機械機芯之一，縮小版的表盤精緻小巧，外型更加時尚。LVCEA女表也玩轉光線，粉紅珍珠母貝與砂金表盤呈現精緻立體結構，折射出璀璨斑斕的光芒。

寶格麗Serpenti Misteriosi綠色漆藝鑽石神秘表，約666萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti Misteriosi藍色漆藝鑽石神秘表，約732萬6000元。（BVLGARI提供）

重量級的年度巨作OCTO ROMA Grande Sonnerie祖母綠與鑽石大自鳴腕表更是本屆表展的焦點，具有報時、報刻與報分的大自鳴機制，表壇只有極少數工坊有能力獨自製造大自鳴腕表，寶格麗即是其一，擁有和諧美妙的西敏寺鐘樂，可從側邊按把啟動或關閉，搭載最頂級的BVL 703自動上鍊機芯，由732件精密零件組成，工時長達9個月以上，將寶格麗「時間即珠寶」的年度主題發揮得淋漓盡致。

寶格麗OCTO ROMA Grande Sonnerie祖母綠與鑽石大自鳴腕表，集奢華與工藝於一身，全球僅一只。（BVLGARI提供）

另一款OCTO ROMA Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪腕表，採用鉑金表殼與鏤空鈦金屬中空表殼，可讓聲音的傳導效果更好，搭載寶格麗自製BVL428手動上鍊機芯，採三鎚機制，直徑35mm、厚度僅8.35mm，由432個零件組成，全球限量30只，藍色色調融入清透光影的特色，立體鮮明的外觀設計，風格現代新穎。

寶格麗OCTO ROMA Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪腕表，全球限量30只，927萬元。（BVLGARI提供）