桃園去年火災數降到3位數、僅966件，創近5年新低。(蔡依珍攝)

桃園去年火災數降到3位數、僅966件，創近5年新低，市長鄭文燦說，桃園人口不斷成長，已達227萬人，工廠還有1.2萬家，成果非常不容易，除提升救災防災能力外，火警鑑識功不可沒，可供火警預防和搶救參考，去年也添購利器「氣相層析質譜儀」，未來會持續精進消防實力，提升桃園安全城市指標。

鄭文燦說，桃園火災發生件數逐年下降，從2019年的1600件、下降到2020年1557件、至去年更僅有3位數、到966件，是六都最低，他直言，桃園人口成長已突破227萬人，轄內工廠超過1.2萬家，還有部分未登記工廠，成果非常不容易。

鄭文燦不諱言，桃園經歷過數個重大火災事故，也彰顯火災原因調查鑑定的重要性，除釐清起火處及被延燒物的責任歸屬，可以減少司法訴訟爭議，包括刑事責任、民事賠償、甚至是保險理賠等，也能從中了解起火原因，對症下藥執行防火宣導。

桃園市消防局近3年完成855件火災原因調查鑑定書，並協助警方偵破93件縱火案件，分析近3年火警發生原因，以電氣因素及電線走火為主、占20％、現場遺留火種11％、爐火烹飪7％、縱火4％、其他各種原因58％。

桃園除加強訓練及充實設備，也購置救災用攝影機，去年更透過民間團體協助，增設「氣相層析質譜儀」，能偵檢證物中殘存的微量易燃液體，偵辦縱火案件如虎添翼。

鄭文燦也感謝消防署將消防大隊長職級提升到10職等，與簡任技正及專門委員同等，有助內外互調，未來桃園5個消防大隊長（含特搜大隊），只要完成10等的簡任訓就可升為簡任官，跟內勤的簡任技正和專門委員就可以內外互調，將透過這個機制促進消防局本部和各大隊之間的互調。

消防局長謝呂泉表示，火災原因調查鑑定的首要目的在於釐清起火處及被延燒物的責任歸屬，讓司法單位追究刑事及民事責任；第二是希望從鑑定報告中瞭解起火原因，並作為防火宣導的加強重點，近幾年桃園市火災發生件數及死亡人數逐年下降，與桃園良好的防火宣導成效有所關聯。

謝呂泉說明，目前消防局設有火災鑑定會、火災調查人員及實驗室鑑定人員，同時也會與法律、消防、爆炸、機械、車輛、化學等不同領域的專家合作，進行火災原因調查鑑定工作。此外，因應火災型態日趨複雜，消防局會持續利用社群媒體、火災案例彙編書籍等不同的管道，向市民加強宣導防火知識。