大甲高中體育班重點發展田徑、手球、自行車等三個專業項目。（大甲高中提供／王文吉台中傳真）

大甲高中體育班重點發展田徑、手球、自行車等三個專業項目。（大甲高中提供／王文吉台中傳真）

大甲高中體育班選手征戰國內外賽事均名列前茅。（大甲高中提供／王文吉台中傳真）

大甲高中手球隊2019年赴歐洲斯洛維尼亞Koper舉行的手球分齡賽，勇奪17歲組冠軍。（大甲高中提供／王文吉台中傳真）

教育部體育署每年遴選辦理體育班績效優良學校，全額補助獎勵經費150萬元。大甲高中109年至111年連續3年獲選為體育班績效優良學校，112年免經評選程序，即可獲得績效優良體育班學校，並給予150萬元獎勵補助。

教育部體育署評選大甲高中體育班績效，除了書面審查，也指派評選小組及委員前往大甲高中進行學校訪視，聽取蕭建華校長對體育班發展現況簡報與介紹，也在體育組長江竹偉帶領下走訪校內各處訓練場館與設施，訪談學生、體育班任課老師及學校行政團隊。

訪視委員評述為「學校端全力支持體育班之行政運作績效良好，學生晤談態度表現優良。校內場地設備充足，運動傷害防護室設備齊全，各隊參賽比率與競賽成績表現優良」。

大甲高中體育班歷史悠久，民國62年設立體育實驗班至今40多年，有手球、田徑、自由車等三個專項，選手參加國內外賽事屢創佳績，亦有奧運選手搖籃的美稱。田徑隊校友陳傑、向俊賢、張銘煌、林家瑩，自由車隊馮俊凱、蕭美玉都是國內歷屆奧運代表選手。

大甲高中田徑隊是台中市重點發展學校，在2015武漢世界中學生田徑錦標賽獲得學校組第二名，2019年在克羅埃西亞舉辦的世界中學田徑賽也勇奪前三的佳績，去年全國中等學校田徑錦標賽更勇奪高男組田徑總錦標第一名。

自行車隊由國家級教練徐瑞德悉心指導，結合國際級的鰲峰自行車場及周邊訓練路線，培育優秀自行車選手，畢業校友馮俊凱在2020獲得東京奧運的參賽資格。而手球隊成軍20多年，締造全中運高男組13連霸紀錄，2019年手球隊赴歐洲斯洛維尼亞Koper舉行的手球分齡賽，勇奪17歲組冠軍，為國為校爭光。

蕭建華表示，體育班長期推展競技運動，因應地方需求發展田徑、手球、自行車等三個專業項目，多年來於各項全國賽事名列前茅，也培育多位國手。體育班不僅只有運動技能的訓練，也重視英文能力，學生優質表現深獲地方、教育部及台中市教育局等主管機關肯定。