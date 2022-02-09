今年是北埔、峨眉及寶山大隘三鄉開隘188年，北埔鄉公所配合開隘舉辦的「正月油笐火」元宵節系列活動將在12日展開，18和19日有慈天宮每10年1次的遶境大隘地區祈福活動，北埔鄉長莊明增指出，活動會遵守中央防疫規定，風雨無阻舉辦。

莊明增說，「正月十五油笐火」原本鄉內民間社團自發性的活動，4年前鄉公所接辦這項傳統民俗活動後，前2年讓慈天宮廟前廣場到北埔老街，都聚滿持火把的民眾，去年疫情時油笐火分散的各村舉辦，今年將依中央防疫規定以500人為限，並開放給遊客報名參加。

今年活動將在12日隆重登場，白天安排遊客們進到村落「遶山花」輕旅行，晚上則在慈天宮廟前集結，讓參加遊客體驗共舉油笐火夜遊北埔山城，希望這項北埔特有的民俗活動能逐步讓國際看見。

莊明增說，13日在鄧南光影像館有WOW SAX 草地音樂會，今年是大隘三鄉開隘188年，並剛好是慈天宮媽祖每10年1次出巡大隘地區，19、20日將舉辦開隘188年遶庄賜福活動，寶山鄉也同時舉辦傳統的「打中午」，一起延續客家人農曆春節過至天穿日的熱鬧氣氛。

20日同時在北埔安排食福及迎古董踩街活動，預計有近百組鑼鼓花車和踩街團隊，在北埔老街鬥陣鬧熱，為金虎年帶來最熱血沸騰的文化震撼。

鄉公所9日在慈天宮廟前廣場宣傳活動時，下起滂沱大雨，莊明增與地方人士共同點起油笐 火，象徵薪火相傳後強調，今年活動將風雨無阻舉辦，歡迎各地民眾在年假過後的連續二個週休假日，來北埔從白天玩到晚上，感受北埔特有民俗文化及客庄風情。