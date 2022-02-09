基隆客運王姓司機，去年10月3日駕駛公車搭載康姓殘障人士，行經淡水區興仁路時，貿右轉彎，導致康男從輪椅上跌倒，頭部重創送醫仍回天乏。士林地檢署日前偵結，以王姓司機未依規定將輪椅以安全帶固定，導致乘客死亡，涉犯過失致死罪，檢察官依法起訴。

59歲王姓司機，駕駛公車從新北市金山區某處搭載康姓男子，一直開到淡水區興仁路9號前，因右轉彎車速過快，康男不慎自輪椅上摔落，導致頭皮受傷，蜘蛛網膜下出血，送醫後，因肺炎合併敗血症等原因導致死亡。

起訴書指出，王姓司機應以安全帶等設備，固定乘坐輪椅的乘客，但王卻未採取必要安全措施，導致殘障人士乘坐區的康男，在車輛行進時不慎摔落受傷，案經康男的妻子、兒子提出告訴，檢警介入偵辦。

檢察官依據行車紀錄器，以及道路交通事故現場圖、一旁看護的外勞證述、車輛時速表、醫院診斷證明、相驗屍體證明書，認定王姓司機涉犯過失致人於死罪，依法起訴。