民進黨於去年底改選，新任總召江肇國（左）立即邀請王立任（右）擔任副總召，亦獲得王立任允諾。（陳世宗攝）

台中市議會民進黨團總召於去年底改選由江肇國勝出，角逐者王立任擔任副總召，為展現黨內團結春節徵詢黨團成員，新團隊9日出爐，分別由周永鴻、施志昌出任正、副幹事長，邱素貞、張玉嬿擔任正副書記長；國民黨團新任三長於1月18日已選出，藍綠黨團全面展開問政及年底選戰就定位。

台中市議會國民黨團於1月18日舉行黨團會議，黨團成員推選出由第三選區市議員吳瓊華擔任書記長，第八選區黃健豪議員接任執行長，張廖乃綸、林碧秀、賴朝國與黃仁議員出任副書記長；協助山海屯等分區聯繫溝通，並督促市政建設，為年底競選連任目標努力。

民進黨於去年底改選，今年是選舉年黨內各派系展開激烈競逐，有意參選者有江肇國、王立任及何敏誠；因何敏誠年底將交棒給兒子，黨團在去年12月底進行票選，由江肇國勝出，民進黨為展現黨內團結，江肇國選上後，立即邀請王立任擔任副總召，亦獲得王立任允諾。

民進黨市議會新任黨團幹部正式成軍，總召江肇國、副總召王立任，幹事長周永鴻、副幹事長施志昌、書記長邱素貞、副書記長張玉嬿，兼顧老中青及黨內各派系，為監督市政及年底選戰就戰鬥位置。因受到疫情影響，將擇日再舉行交接儀式。