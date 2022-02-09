一月份的金融業獲利，可能要延後揭曉了。據金融圈人士指出，證交所已在農曆年假前，發函給全體上市櫃公司，1月份的獲利公告截止日期可延後至2月14日，換言之，包括國內16家金控、銀行、以及1證券等全體上市櫃金融業在2022年開年之後第一個月的獲利，將延後在下週一的情人節見真章。

不過根據各家金融業者目前的內部資料顯示，1月份的獲利恐怕會受到來自台股在農曆年前從萬八之上回落重挫的影響，另外美債殖利率飆高引發的「價損」問題，也會因為業者列帳方式的不同，而會產生不同程度的衝擊；對此金融圈普遍預期，1月份的獲利在財務操作上若和12月相較：「單月獲利應該會較去年12月衰退。」

對於證交所的發函，金融圈人士指出，主要由於今年為期９天的農曆年假，光是在二月份就佔了６天，使得上市櫃公司面對每月10日必須公告的自結獲利，在二月份根本無法如期出爐，尤其是每月都是上市櫃公司公告獲利最被聚焦的金融業更是如此，因此證交所才發函來為業者「解套」；據悉，除了金融業之外，其他上市櫃公司，也獲證交所發函。

農曆年假後這幾個開工日，公開資訊觀測站的資訊公告即相當冷清，最主要也是少了各上市櫃公司獲利公告的加持，而金融業尤其是每月10日之前，都是獲利公告的主角，不論是金控或銀行，均為金管會在各產業裡，唯一特別要求必須每月進行獲利公告的上市公司；明日（週四）就是2月10日，原本是各金融業者該公告每月獲利的最後期限，現在因為證交所農曆年前發函可在本月延期，因此也使各金融業者能爭取更多時間作公告之前的準備作業。