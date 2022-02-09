真力時（ZENITH）日前在LVMH表展發布旗下各大系列的新款表，或是融入繽紛色彩的時尚元素，充滿活力與歡樂氣氛，或是增添運動風元素，以迎合年輕新富族群的時尚品味，值得一提的是今年ZENITH與LVMH集團的新創企業Nona Source合作，將集團旗下精品用剩的皮料和布料再製成表帶，加入環保永續時尚的行列。

ZENITH的DEFY 21 Chroma炫彩腕表，橘色和綠色表盤、黃色表冠、紅色時標，十分繽紛多彩，46萬4800元。（ZENITH提供）

DEFY 21 Chroma炫彩腕表，除了裝飾橘色和綠色的表盤、黃色表冠、紅色時標外，就連皮革表帶也增添彩色縫線。專為女性設計的DEFY Midnight腕表的表盤也換上新色，有橘紅漸層色的Sunset晚霞款和藍綠漸層色的Borealis北極光款，靈感來自Zenith真力時的璀璨星空核心要素，將天空稍縱即逝的迷人天文現象永留腕間。

專為女性設計的DEFY Midnight腕表換新色，有橘紅漸層色的Sunset晚霞款和藍綠漸層色的Borealis北極光款，各39萬7700元。（ZENITH提供）

ZENITH與Extreme電動越野賽車合作的DEFYExtreme腕表首度採用碳纖維材質，更加輕盈且堅固耐用，80萬100元。（ZENITH提供）

風格經典的DEFY Skyline系列腕表也有新風貌，推出銀面、藍面、黑面三種表盤顏色的新款式，與Extreme電動越野賽車合作的DEFY Extreme系列腕表則注入運動氣息，推出首款DEFY Extreme碳纖維腕表，是專為未來賽車運動所設計，更加堅固耐用，且搭載1/100秒高振頻自動計時機芯，是世上最快速、最精準的自動上鍊計時機芯，內外皆美，更添傳奇。

ZENITH與新創環保企業Nona Source攜手合作，將LVMH旗下時裝和皮具品牌剩餘的布料製成表帶，運用在DEFY Midnight腕表上。（ZENITH提供）

另ZENITH也與LVMH旗下新創企業Nona Source攜手合作，將LVMH旗下時裝和皮具品牌剩餘的布料製成表帶，並率先在DEFY Midnight系列中使用。