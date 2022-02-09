全球金價上揚，加上街頭潮流時尚的推波助瀾，宇舶表（HUBLOT）在LVMH鐘表展上發表6款黃金材質腕表，將經典Big Bang Unico、經典融合、Spirit of Big Bang三大系列腕表換上黃金表殼，金光閃閃、璀璨動人。
宇舶是率先以貴金屬表殼搭配橡膠表帶的鐘表品牌，引領對比融合的流行風潮，以此呼應「融合藝術」的品牌精神，今年宇舶表一口氣推出6款金表，建構宇舶的「黃金帝國」，黃金與黑色橡膠表帶的對比，再融入鑲鑽的奢華元素，回歸品牌創立的設計軸心。
Big Bang Unico黃金計時腕表以黃金打造，尺寸為42mm、搭載Unico飛返計時機芯，3天動力儲存，配備專利One Click單鍵快拆表帶，可自行拆換橡膠表帶。另有進階奢華版Big Bang Unico Integral黃金鍊帶計時腕表，有黃金款、表圈鑲鑽款和滿鑽款可供選擇。
酒桶形表殼的Spirit of Big Bang黃金計時腕表，表殼經過多重拋光及細膩緞面處理，讓黃金表殼更加閃亮奪目，42mm，同樣配備專利One Click單鍵快拆表帶，搭載HUB4700鏤空機芯。另有黃金款的經典融合黃金計時腕表。
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