台1線湖內段拓寬在即，位於湖內台糖加油站旁、直徑1.5公尺、60多年樹齡的大樟樹可能會被移除，經民進黨立委邱志偉協調，位於湖內區的天真福廟盤古帝王大天尊首肯，買下大樟樹所有權，9日完成移植工程。

天真福廟主委陳松田表示，該廟歷經10年的興建，即將完工，但尚缺一棵大樹遮蔭，在信徒們四處尋覓後，發現不遠處位於台1線拓寬工程路旁的大樟樹符合需求。廟方請示供奉的盤古帝王大天尊，擲筊獲得首肯，向地主台糖買下所有權，讓大樟樹可以繼續存活。

在協調後，廟方立即開始做移植前置作業，為老樟樹鋸除樹冠、斷根並增加支撐，配合公路總局第三養護工程處的施工期程，9日順利完成移植工程。

三工處針對台1線湖內段的拓寬工程今年5、6 月份即將動工，相關設計、徵收作業都已趨完備。邱志偉說，雖然大樟樹未有百年樹齡非列管老樹，但高聳、樹幹粗壯的大樟樹仍是地方之寶，在廟方有意移植大樹，台糖也同意出售所有權，大樟樹的順利移植似乎冥冥之中自有定數。在廟方細心照料下，假以時日，百年老樟樹將與廟宇相得益彰。