太陽今天「背靠背」前往費城踢館，戴文布克沒有受到舟車勞累之苦，全場攻下35分，指揮官保羅16分、12助攻，兩人聯手帶領球隊114比109逆襲七六人，拿下3連勝，續坐聯盟龍頭之位。

太陽本季至今已打出奪冠氣勢，即便是連續的客場作戰也無法阻擋他們的求勝慾望，這波客場4連戰除了首戰不敵老鷹，11連勝止步外，緊接著又連續擊敗巫師、公牛與七六人，下一場將在主場迎戰衛冕軍公鹿，預料會是一場激烈廝殺。

昨天太陽還是芝加哥，今天就現身於費城，雖然在第二節被對手打個措手不及，半場結束落後4分，第三節眾志成城，戴文布克、米凱布瑞吉斯、保羅、艾頓與麥基聯手打出強力反擊，保羅三分線外破網，布瑞吉斯兩罰俱中，太陽逆轉超前，最後11.4秒戴文布克穩穩罰進兩球，最終以5分之差險勝。

除了戴文布克與保羅，米凱布瑞吉斯貢獻23分，艾頓10分、6籃板，替補中鋒麥基15分、12籃板，克勞德14籃板。

七六人恩比德34分、12籃板、3助攻、3抄截，托必亞斯哈里斯30分、7籃板，馬克西14分、6籃板、4助攻。