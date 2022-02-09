玻士岸部落會議主席張文盛今率50位族人發聲明，強調部落會議與投票均依法定程序辦理，行使部落集體意志。（王志偉攝）

玻士岸部落會約50位族人上午在到富世活動中心集結，支持12日如期舉行諮商同意權。（王志偉攝）

亞泥新城礦權展延案去年遭法院判決撤銷確定，鄰近礦場的玻士岸（Bsngan）部落等族人昨北上行政院抗議，指部落會議欲在12日舉行諮商同意權投票，質疑過程倉促，不過，玻士岸部落會議主席張文盛今反駁，部落會議是由6個既有部落多數幹部同意，也是多數族人期待，諮商同意權投票時間不變，將針對亞泥提出的10＋11項利益分享機制進行投票，不涉及礦權展延。

花蓮縣秀林鄉玻士岸部落是德卡倫、大同、大禮、中富世(Ayug）、落支煙（Rowcing）、可樂等6個既有小部落集合成的超過2000人的大部落。雙方在諮商程序期間，玻士岸部落向亞泥提出30項條件，經亞泥盤點，排除認定非屬公司權責內容後，整理出11項新的回饋機制，連同原有10項，去年底申請召集部落會議，進行諮商同意投票。

但玻士岸部落族人昨天赴行政院外陳情，指部落會議欲在12日舉行諮商同意權投票，質疑過程倉促，部落耆老鄭文泉、富士村民白世義等人，要求在真相調查、土地返還計畫及地質安全等資訊揭露前，暫緩投票。

不過，玻士岸部落會議主席張文盛指出，玻士岸部落會議秉持部落多數族人期待，依照《原住民族基本法》第21條，由部落會議多數幹部同意，提出諮商同意投票案，把決策權交給部落家戶，盼透過民主程序，尊重部落自主，而非由少數人士或外部力量，干擾部落重大事項的決策。少數人有意見，他給予尊重，但他身為部落會議主席，是依多數民意執行。

12日投票內容，主要是針對亞泥提出10＋11項利益分享機制，包括：電費補助、敬老生日禮金、三節禮券、結婚及生育禮金、上學交通車、獎學金、加強就業輔導、提供相關科系實習及暑期工讀機會等，符合多數族人需求。

張文盛受訪說，有關新城山礦場礦業權展延案未依原住民族基本法取得部落同意，去年遭法院撤銷，若未來礦業法修訂，礦權展延要部落會議同意，也會再召集行使諮商同意權。