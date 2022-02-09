國民黨台北市議員張斯綱。（圖／取自張斯綱臉書）

全台雞蛋嚴重缺貨掀起「蛋荒」，加上衛生紙等民生用品接連喊漲，引發強烈民怨。國民黨台北市議員張斯綱表示，缺蛋與物價飛漲問題，蔡政府都沒看到，原因很簡單，因為「他們一心只想著要趕快進口日本核災地區食品」。此說法引發熱烈迴響，大批網友湧入對蔡政府執政表達不滿。

張斯綱昨日（8）在臉書發文直言，缺蛋問題未解、衛生紙等民生用品接連喊漲，政府看到了嗎？沒有，因為他們一心只想著要趕快進口日本核災地區食品。張指出，民進黨政府又再一次的霸王硬上弓，完全無視2018年核食公投時投下779萬反對票的多數國人，以一紙行政命令加上短短的預告期10天，在沒經過完善溝通和配套的情況下，就要強行開放日本核災地區食品進口，叫國人怎麼吃得安心？

張斯綱進一步質疑，從萊豬到開放核食，政府屢屢告訴我們是為了走向世界和國際接軌，但始終沒有看到加入CPTPP或其他國際組織、貿易協定的時間表和任何實質益處，政府卻仍逕自把手中的談判籌碼直接攤開給對方看，這是什麼邏輯？

此文發出後獲得超過2000個讚、超過130則留言，引發強烈迴響。網友紛紛表示：「到底急什麼」、「吃日本核食就能與世界接軌，那才是有鬼」、「支持民進黨的有福了，子孫可吃萊豬和核食，再沒多久有高漲的電費！」「綠黨執政！貧質暴政」、「抵制日本，不吃日食，不用日貨，不去日本玩」、「沒辦法！總統贏、立委贏、公投贏、中二補選也贏，人民已經把他慣得無法無天」。