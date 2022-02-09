中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增54例COVID-19確定病例，分別為10例本土個案及44例境外移入（25例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、4例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為26例男性、18例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國（5例）、奧地利及阿拉伯聯合大公國（各3例）、荷蘭（2例）、德國、越南、法國、柬埔寨、以色列、南非、澳大利亞、加拿大、西班牙、新加坡、希臘、馬來西亞及印度（各1例）移入；另18例調查中。入境日介於去（2021）年11月26日至今（2022）年2月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5856439例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5836620例排除），其中19293例確診，分別為4001例境外移入，15238例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計130例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。