衛視中文台每周五晚上10點播出的外景旅遊實境節目《旅跑應援團》，本周主持人郭書瑤與好友蔡旻佑前往雲林開跑，一起體驗風翼衝浪，當天氣溫是寒流等級，僅有14度，兩人光是在岸上試拉風箏就差點被風帶著跑，讓從未在冬天下水過的郭書瑤有點掙扎，看到蔡旻佑躍躍欲試，還一直勸她說都來了不玩好可惜，讓郭書瑤終於鼓起勇氣下水嘗試，在教練一旁協助下郭書瑤雖然全程採跪姿，但仍她順利回到岸邊。

衛視中文台《旅跑應援團》郭書瑤(中)蔡旻佑(左)低溫14度體驗風翼衝浪。（衛視中文台提供）

輪到蔡旻佑時，面對強風他仍努力在衝浪板上站了起來，而且手持風箏完美操控一路帥氣回到岸上，讓郭書瑤佩服的對他大喊：「你好厲害喔！」蔡旻佑表示其實下水前很怕自己會因為天氣太冷抽筋，會想站起來是因為面子問題，還說「有美女在，總是要帥一下」，讓郭書瑤笑說原來男生面子這麼重要。

郭書瑤跟蔡旻佑因為曾在同家音樂公司所以熟識，兩人曾經合作要一起寫歌，但卻難產加上後來各忙各的，這件事就不了了之，如今透過節目錄影，讓兩人可以在兩天一夜裡朝夕相處，萌生把當初的歌曲寫完的想法。

第一天晚上，蔡旻佑坐在電鋼琴前，因為聽到郭書瑤發自內心的一段話成為靈感來源「人生每段過程都會有一些人在你身邊，就如同在《旅跑應援團》節目中，邀請來跑步的，在我人生中都佔有一定的位置」，加上蔡旻佑才思敏捷即興作曲，呼應產出「我們經過多少的路，才能擁有一點領悟」一小段歌曲，互相激盪認真創作了一整晚，最後一起合聲演唱這首代表兩人友情的心血作品。

蔡旻佑人生中唯二炒蛋

衛視中文台《旅跑應援團》郭書瑤(中)、蔡旻佑(右)品嘗米釀威士忌。（衛視中文台提供）

隔天一大早蔡旻佑偷偷拜託民宿老闆娘幫忙買了雲林在地的地瓜、紅蘿蔔、柳丁等食材，蔡旻佑說因為郭書瑤是一個人住，家裡也沒有廚房，一定很久沒有人做菜給她吃，所以才想要親手料理早餐給郭書瑤一個驚喜。

只見蔡旻佑動作俐落的切塊、烹煮，還獻出人生中唯二的炒蛋經驗，而郭書瑤看到早餐後也嚇了一跳，開心吃著美味食物的她，卻想起印象中蔡旻佑並不會作菜，蔡旻佑笑說因為疫情的關係，自己也慢慢學著做菜，但還是個初學者，例如早餐裡的紅蘿蔔太晚下了所有還有點硬，讓郭書瑤笑說：「滿好吃的耶！還是我餓了」，她也說到其實沒有朋友為她做過早餐，蔡旻佑這個貼心舉動讓她還滿感動的。

衛視中文台《旅跑應援團》透過主持人郭書瑤和藝人好友，邊跑邊旅行，用雙腳走遍全台各地私房景點路線，好吃、好玩、好景，還有各地特色在地人事物，你從未看過的路跑旅遊實境節目，還有最真實郭書瑤的一面，每周五晚上10點衛視中文台《旅跑應援團》全台獨播。