泰格豪雅（TAG Heuer）去年推出大改款Aquaracer運動表，廣受歡迎，今年加碼在LVMH鐘表展一口氣推出11款Aquaracer Professional 200系列新品，以「陸地探險」為核心主題，透過極速飛行、滑雪及滑冰等年輕時尚族群喜愛的極限運動，詮釋充滿活力與運動感的腕表作品，並邀請網球天后大板坂直美 (Naomi Osaka)聯名，呈現運動與時尚兼具的都會風貌。

泰格豪雅與大坂直美合作推出Aquaracer Professional 300限量表，12萬9600元。（TAG Heuer提供）

這場由LVMH集團少東，泰格豪雅新任CEO弗雷德里克阿爾諾（Frederic Arnault）親自主持的新品發表會，一開場就讓人感受到年輕活力的氣氛，全新登場的11款Aquaracer Professional 200腕表皆是精鋼表殼，可同時滿足各種運動的需求，同時適合在都市日常中配戴穿搭。

泰格豪雅Aquaracer Professional 200藍面40mm腕表，9萬900元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Aquaracer系列腕表問市已有40年歷史，2004年更正式命名為Aquaracer，便加入TAG高辨識度的大膽設計美學，備受表迷青睞，今年新登場的Aquaracer Professional 200自動腕表有40mm及30mm精鋼兩種尺寸，共同的特色是12個刻面的單向旋轉表圈，防水深度為200米，搭載自動上鍊或石英機芯。

泰格豪雅Aquaracer Professional 200黑面40mm腕表，9萬900元。（TAG Heuer提供）

另泰格豪雅也與品牌大使大板坂直美合作推出Professional 300聯名表，表盤為優雅的薄荷淡綠色，刻度標為螢光綠，表帶則是鮮綠色，讓人聯想到綠意盎然的網球場，八角形的小時時標則由鑽石打造，有兩種表帶可供選擇，一款是綠色橡膠表帶，另一款表帶則是以回收循環再利用的漁網材質製成。