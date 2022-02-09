Omicron疫情席捲台灣，有專家建議針對入境國家進行風險分層，依來源國再機場就開始分流，且在防疫旅館也要分層或分棟，且要天天篩檢，將可能的感染減到最低。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，在我們的眼光看來，世界都屬於高風險區域，因此沒有做細部的區隔，未來若世界疫情有變化，也有可能再分級。

針對入境分流，陳時中表示，我們是和社會分流，到旅館一段時間再回家檢疫，機場也會對確診、未確診者做分流。對於是否要區分高低風險國家，他表示有點困難，在我們的眼光看來，世界都屬於高風險區域，因此沒有做細部的區隔，未來若世界疫情有變化，也有可能再分，將低風險、高風險的人做區隔，目前還沒有這樣做，不過已經做了很多區隔。

至於每天PCR採檢，陳時中表示，這樣的成本也蠻高的，且開、關門也會有擔心的問題在，因此還是在裡面，除了落地採檢，中間採、結束採等，頻率已經算高，入境後共採檢6次，目前還沒加大頻率的準備。