倫敦金屬交易所(LME)鋁價創14年新高，以美國市場為主的大成鋼(2027)是否會繼去年11月後再度調漲售價？公司表示，目前鎳、鋁價高漲，將依市況供應反映價格波動。隨著原物料上漲，若順勢調漲價格，公司的庫存價值提高，可望助力大成鋼營運，大成鋼周三股價開高走高，高點達49.3元，上漲1.25元或2.6%，創去年12月8日以來波段新高，午盤漲勢收斂，終場收漲0.94%或0.45元，報48.5元。大國鋼(8415)盤中震盪，午後則成功翻紅，收漲0.24%或0.1元，報41.25元。

大陸因冬奧大幅限制產量用以減少汙染，以及烏克蘭、俄羅斯戰雲緊張，俄羅斯鋁業(Rusal)是大陸以外全球最大的鋁生產商，占了全球鋁供應的6%左右，市場擔憂地緣政治後續恐衍伸全球供應短缺的擔憂，加上從中國到歐洲等地的冶煉廠陸續關閉，也造成工業金屬短缺。倫敦金屬交易所(LME)鋁價一度上漲3.3%，觸及每噸3236美元，超過去年10月的高位並達2008年以來最高，隨後價格拉回到約3223美元，與當年7月11日所創歷史高價3380.15美元尚差一段距離。LME其它主要金屬漲跌互見，銅持平，鎳價下跌。終場周一期鋁上漲58美元；期錫下跌77美元；期鎳上漲407美元；期鋅上漲12.5美元；期銅下跌64美元；期鉛上漲8美元。

ING(荷蘭國際集團)高級大宗商品策略師Wenyu Yao說：「現在是鋁的完美風暴，歐洲能源危機和中國的情況仍然著限制供應。」高盛也表示，需求持續開出、供給卻未跟上，連帶著通膨延燒，高盛調高12個月期鋁的目標價至每噸4000美元。

英國外匯交易集團公司City Index分析師欣可塔(Fiona Cincotta)提到，中國百色市最近封城，更讓鋁價一飛沖天。鋁的製程需要大量能源，而天然氣是主要的燃料來源，而俄烏關係緊張不只推升石油與天然氣價格，連金屬價格也上漲，帶動商品行情全面上漲。

大成鋼尚未公布元月營收和去年獲利，2021年前三季稅後淨利68.07億元，創新高，EPS為4.18元。法人預估，去年全年獲利突破90億元、改寫歷史新高，EPS估約5.5元。美國基礎建設案，鋼材供不應求，可望推升價格維持高檔，展望今年，大成鋼看好不鏽鋼、鋁捲板、扣件在美銷售價格有撐，毛利率也保持在高檔水準，首季營運有望比去年同期、第4季成長，預計今年可望呈現產品價穩、量增之格局，樂觀看待全年營收、獲利表現。

大成鋼瞄準美國鋁捲板市場，擴充德州廠產能，鋁捲板將自6月起提升至1.8萬噸，為營運再添動能。預計明年中再增加1.3萬噸，每月產能提升至3.1萬噸。