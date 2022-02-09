生物診斷公司Qiagen周二宣布，預計2022年獲利會超過市場預期；而非新冠相關的業務出現彈升，將抵銷了新冠病毒檢測需求下降的影響。

該德國生物科技公司宣布，第四季銷售超過分析師預期。該公司在過去近幾季裡，其對製藥和實驗室客戶提供的常規診斷檢測以及服務需求已經回升。而此也協助公司擺脫對新冠病毒的快速、攜帶型檢測產品的依賴。由於新冠疫情的波動性，核酸(PCR)檢測需求一直難以預測。

Qiagen在周二表示，預期今年的新冠產品銷售將顯著下滑。而美國競爭對手雅培(Abbott Lab)也有類似預測。

Qiagen在2021年10~12月非新冠產品銷售增加了10%，以固定匯率計算來到4億美元；其肺結核檢測產品QuantiFERON的銷售增加29%，來到7400萬美元。

執行長Thierry Bernard說，進入2022年，公司對研究環境感到樂觀，並且在分子檢測的常規臨床檢測產品有強勁的成長趨勢。

Qiagen預期，今年非新冠產品有雙位數的增長。並且預期今年銷售至少為20.7億美元，高於預期，調整後每股獲利為2.05美元。

據Refinitiv IBES數據，分析師的平均預測為銷售20.5億美元，每股獲利2.03美元。