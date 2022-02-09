遠雄集團為搶攻國旅商機，旗下遊憩休閒事業輕奢旅店品牌「OLAH悅樂旅店」第2家據點將落腳台中，預計3月23日開幕試營運。台中悅樂旅店主打兼具台中舊城街區的歷史特色和新潮設計，鎖定追求獨特住宿體驗的年輕世代。

遠雄遊憩休閒事業2020年新創「OLAH悅樂旅店」，定位為兼具飯店房型與背包客鋪位的輕奢華青旅。首間據點花蓮悅樂旅店位於花蓮市中心，設有34間客房及30床舖位，以落於5.6～8坪的5種房型，提供2人與4人的不同住宿選擇，於同年8月中開幕營運。

歷時近1年半後，「OLAH悅樂旅店」第二處據點將落腳台中，預計3月23日開幕試營運。位於台中舊城區的台中悅樂旅店，臨近台中火車站、方便前往台中各式熱鬧景點，全館設有41間客房，並提供包括一般飯店房型及背包客鋪位。

據了解，台中悅樂旅店前身為2013年7月開幕的「綠柳町文旅」，將原本荒廢的商業大樓，以電路板設計概念改造為平價設計旅店，開業以來營運表現良好，直至2020年新冠肺炎疫情爆發，業主基於資產配置考量轉售，改由遠雄進駐重新改裝更名經營。

台中悅樂旅店結合獨特在地元素，融合台中舊城區獨具風格的街區文化和歷史建築，借鏡1920年代Art Deco元素，大量運用幾何線條、放射性圖案及彩繪玻璃，打造具復古華麗的輕奢華旅店風格，盼提供旅客不一樣的住宿體驗。

遠雄遊憩休閒事業副董事長武祥生先前表示，悅樂旅店將以承租改造、投資併購及購地自建等多元方式發展連鎖體系，將陸續插旗高雄等地開出據點，目標5年內在全台開出10處據點，與集團旗下遠雄悅來、高雄洲際酒店等五星品牌互補、打造環島遊憩鏈。

台中悅樂旅店的一般飯店房型共有2小床的活力雙人房、1大床的陽光客房、以及精彩與歡樂四人房等房型，由線上旅遊及娛樂體驗預訂平台KLOOK即日起限時6天搶先開賣，陽光及活力客房提供平日含早餐2200元優惠價，精彩與歡樂四人房則提供3600元優惠價。