美國商務部發布最新消費及個人所得數據，去年12月消費者於服飾類支出3586.4億美元，年增22.6%，並較2020年12月成長14%；12月薪資所得月增為0.7%。在美國消費及個人所得數據回溫下，有利於成衣服飾終端需求增加。國內成衣廠聚陽(1477)元月營收年增近2成，創同期新高，法人估今年現金股息上看10元，外資法人出具報告給予「買進」評等，目標價300元。聚陽今收盤大漲4個百分點，以234元收盤，站回5日均線，挑戰月線及季線反壓。

受到美系客戶積極拉貨，終端需求強勁，同時庫存仍低，預估回補庫存的需求仍在，聚陽訂單能見度已到第2季底。同時，聚陽印尼擴廠，在新產能的加入下，可望支撐全年營收保持雙位數成長。在運動休閒產品營收占比升高下，有利率毛利率和獲利的提升。

聚陽全年的產能仍將有2位數的年增，主要是集中在印尼和越南的擴產，印尼產能占比約35%，越南產能占比約40%。越南目前仍是聚陽主要生產基地，在越南生產的客戶單包括GAP、ZARA、UA和FILA等。

聚陽一直是市場公認的高股息概念股，去年全年稅前EPS為14.33元，該EPS數字創歷史新高。聚陽2020年的稅後EPS為9.35元，現金股息8元，配息率達85%，以此推估，今年聚陽的現金股利上看10元。