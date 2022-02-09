《每日郵報》8日報導，1頭名叫朱魯王的美洲豹，近日向1隻毫無戒心的短吻鱷發動猛攻。只見貓科掠食者將利齒狠狠地扎進爬行者的喉嚨，雙方在水中翻來滾去；但不到1分鐘，美洲豹就撂倒對手，將其拉入岸邊的灌木叢中。

這部影片是2021年8月在巴西北部的潘塔納爾區拍攝。拍攝者是來自紐約的野生動物學者馬丁(Abigail Martin)。馬丁創立非營利組織「美洲豹識別計畫」，該計畫涵蓋北潘塔納爾的美洲豹數據庫。

該組織在臉書上寫道，「今日我們得以見證朱魯王史詩級班的獵殺！只見他不斷地調整力量，把短吻鱷拖上岸進行最後的屠殺」。

由於畫面過於震撼，粉絲紛紛在底下留言；「地表最強悍的貓」、「強大的美洲豹」，「我在現實中也要向美洲豹一樣戰鬥，來實現我夢想」。

據該組織估計，在潘塔納爾北部約有4,000到7,000隻美洲虎。美洲豹為世界上第三大的貓科動物，僅次於老虎與獅子，長可到5.5英尺。與一般家貓不同，美洲豹擅於游泳，經常生活在河流、湖泊與溼地附近。一般而言，美洲豹會利用利齒插入獵物頭骨或頸部以殺死對方。

短吻鱷同樣也是肉食動物，其遍佈於中美洲與南美洲，主要捕食魚類、甲殼類動物與小型哺乳動物。雄性短吻鱷可漲到6.5英尺長，雌性則通常僅4.5英呎。