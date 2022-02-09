行政院昨（8）日宣布開放日本福食進口，並提出3原則、3配套維護食品安全，核能流言終結者創辦人黃士修就在臉書表示，雖然自己本就支持開放，但沒想到先前民進黨團總召柯建銘才為此議題鞠躬道歉，結果這麼快就突襲開放，並指出行政院簡報中的許多資料，其實是他2016年在公聽會上狂電政府官員的論述！

黃士修表示，依自己手上的情報，他對於行政院開放核食並沒有很意外，不過先前郭國文新聞稿事件才讓柯建銘鞠躬道歉，他以為至少會冷凍幾個月，沒想到才剛過完年行政院就突襲開放，「是覺得柯建銘的人格不值錢嗎？」

黃士修透露，行政院公布的簡報，包括法規劑量、進口程序、書面審查、現場查核、取樣檢驗、邊境把關人力、實驗室檢驗量能、相關風險評估調查報告等內容，「全部都是本人在2016年公聽會上，狂電政府官員的論述」，更指出簡報中有1頁稱「公民團體的建議與政府的補強措施」，讓黃士修直言這個團體就是「核能流言終結者啦！」

黃士修說，2016年底那次事務官顯然沒有準備，礙於日本外交壓力就直接宣布，所以官員的資料被他一項一項挑出來釘，狂酸「在場反核團體都乖的跟狗一樣」。

黃士修表示，福島食品畢竟是要吃下肚子裡的東西，雖然他查了數據後認為應該沒有問題，所以支持開放核食，也支持核電，反觀民進黨為了反核把福島說得像鬼城一樣，以「核災萬年無解」為由不讓核四重啟，結果礙於日本外交壓力又說福島食品安全無虞，「這就是丟臉的塔綠班」。