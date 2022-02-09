台北市各級學校預計周五正式開學，台北市環保局自9日起前往北市公私立高中職、國中小學及公立幼兒園共291所學校，進行校園內開放民眾使用的公共空間與設施進行環境消毒，力拚在2月11日開學前完成校園防疫作業，維護校園環境衛生。

環保局表示，為加強新冠肺炎變種病毒防疫，今起對北市各級學校共291所學校清消，噴藥重點包含各學校校門口家長接送區、校園周邊公共環境及寒假期間開放給民眾使用之公共空間與設施，如校內遊具、洗手台及廁所等，預計於11日前完成作業。

環保局指出，消毒前由校方配合淨空噴藥區域，管制人員進出以維護安全，再由環保局防疫消毒人員噴灑環保署核准使用的四級銨消毒劑，以即時消滅病毒，同時避免影響生態及人員健康。

環保局呼籲，疫情當前，個人防護工作仍不可輕忽，師生在校內務必配戴口罩和保持社交距離，並做好勤洗手等個人衛生防護，使用過後的廢棄口罩應確實丟入垃圾桶中，維護校園安心、安全的學習環境。