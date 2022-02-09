FOX體育台家族在2021年1月1日退出台灣市場，台北有線電視業者北都TaipeiNet於9日宣布，從2月14日起，由ELEVEN SPORTS 1和ELEVEN SPORTS 2遞補73和74頻道位置。

北都也同步在2月推出新客戶申辦有線電視含光纖上網同享方案送禮券及0元家電活動。

FOX體育台家族在2021年1月1日退出台灣市場，當時包括凱擘、台固、中嘉數位、台灣寬頻通訊（TBC）、台灣數位光訊（台數科），以及屏南、大新店民主、北港、世新、國聲等 47 系統都申請以 ELEVEN SPORTS 1、ELEVEN SPORTS 2 替代原本FOX體育台與FOX體育二台的頻道位置。至於大豐3系統則以緯來育樂台、緯來體育台分別取代FOX體育台、FOX體育二台。

原本北都TaipeiNet是以其他類型的基本頻道補數量，不過北都9日宣布，原先FOX體育台和FOX體育二台的73和74頻道位置，從14日起，由ELEVEN SPORTS 1和ELEVEN SPORTS 2遞補。

除此之外，為積極搶客，北都也推出新一波優惠活動，針對新客戶申辦光纖上網含有線電視同享案，即可直接獲得家樂福禮券2000元，另外再享有LINE TV一季的VIP會員，而申辦上網300M以上，則有小米電子鍋、氣炸鍋，空氣淨化機等多種家電，都可以依照申辦的速率直接0元帶回家。

北都表示，真正的光纖上網，指的是光纖到府FTTH，而非光纖到點HFC，北都所提供的300M、600M、1G，是真正的光纖到府FTTH，消費者同時連線WiFi也不用擔心會出現停頓的狀況。