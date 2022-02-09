法務部行政執行署台北分署預計春節過年後，2月15日下午3時舉行首場123聯合拍賣會，其中最受矚目的是拍賣涉及回扣詐騙案的某公司李姓前總經理名下的新北市新店區「玉上園」54.35坪豪宅，及2個停車位，拍賣底價5520萬元。

據指出，李男利用擔任桃園某公司副總、總經理期間，利用採購模具機會佯稱公司高層要回扣，向廠商詐騙回扣，被依詐欺罪判處應執行徒刑3年，沒收犯罪所得4500多萬。事後台北地檢署查扣李男妻子陳女名下的「玉上園」豪宅及停車位，囑託行政執行署台北分署拍賣追繳沒罪所得。

台北分署說，拍賣的「玉上園」豪宅位於26樓，面積約54.35坪，為無人居住的毛胚屋，社區地下2樓另附2個停車位，拍賣底價5520萬元。

至於動產拍賣部分，台北分署說，本次拍賣將有翡翠手錶，經鑑定總重量67.94公克，錶帶屬天然翡翠A貨Nature Fei Cui jadeite（翡翠硬玉），手錶屬精密製造，為高檔的奢侈品。

另外，多次吸引搶購的手工波蘭陶、水彩畫名家鄭香龍的「山腳一隅」畫作、「LionMall」 商標權、安穩公司、新光綠能公司股份、安文半導體有限公司的出資額及石材印章等也會進行拍賣。