嘉義大學宿舍靜態交流區示意圖。（教育部提供／林志成台北傳真）

教育部從2019年起辦理「新世代學生住宿環境提升計畫」，到去年12月底，有44校申請50案，其中宿舍整修改善補助計補助床數1萬7026床，總補助經費約6.8億元，目前尚有2萬1150床輔導中。

教育部「新世代學生住宿環境提升計畫」，在協助學校提升校內宿舍質量方面，主要是以「校內宿舍建築貸款利息補助」及「校內宿舍規劃設計整體改善補助」兩項策略，教育部為引導學校提升校內宿舍量與質、改善基本設施及公共空間。

教育部表示，到去年12月底止，共補助44校50案改善1萬7026床，目前尚有2萬1150床輔導中；另興建宿舍貸款利息補助，已核定補助4271床，計補助貸款額度約11億元，計20年補助貸款利息約2.2億元（每年約1100萬元）。

另於「校外學生社會住宅空床補助」方面，為吸引學校參與，經蒐集專家學者及學校代表意見後，教育部去年10月20日修正發布「校外興辦學生社會住宅空床補助要點」，調增每年每床補助經費至3萬元，且針對校外租賃總床位達一定數量者核予加成補助經費最高25％，增加政策誘因。

教育部未來將持續透過計畫經費補助，引導學校積極參與新世代學生住宿環境提升計畫，以落實打造年輕世代宿舍新環境，改善學生宿舍基本設施及公共空間，營造學生宿舍成為新世代學生學習空間的政策目標。