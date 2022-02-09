原物料飆漲，衛生紙確定2月下旬調高售價，一名男網友表示，去中和好市多採買，發現旁邊的人手推車中一袋一袋的衛生紙，架上全掃光，令他忍不住大嘆「看來衛生紙之亂第二季又要上映了」，貼文曝光也有網友分享，「結帳時，看到有人手推車堆滿滿12包衛生紙」，直呼真的很誇張。

原PO昨（8）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，傍晚到中和好市多購物，看到賣場內其他人的購物車有好幾袋衛生紙，當他走到衛生紙貨架時，發現已全被搶購一空，只剩下廚房用餐巾紙，「要買的人不用再來了，看來衛生紙之亂第二季又要上映了」。

好市多衛生紙被民眾搶購一空，只剩下廚房用餐巾紙。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文引發許多會員熱議，「台灣最美的風景，就是搶搶搶」、「啊是有多少個屁股要用啦？掃那麼多幹嘛？」、「買這麼多能吃嗎？」、「台灣為何老是這樣？好莫名其妙喔！」、「老實說上次衛生紙之亂，買到的還沒用完」、「我ok，你們搶」、「搶雞蛋、搶衛生紙，我就看接下來輪到什麼？」、「這樣的亂象，平均1至2年會上演一次，我都學乖了，平常就買起來放了」。

其他網友也分享自己在好市多看到的狀況。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

留言中也有網友分享在好市多看到狀況，「看到有人結帳出來，手推車滿滿12包衛生紙」、「今天看到有兩個人一次推3台手推車，衛生紙疊滿滿的，真的很誇張」。