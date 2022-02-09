教育生態環境改變，教師兼任行政意願低落，台東縣長饒慶鈴9日在110學年度第2學期國民中小學校長會議中宣布，今年起兼任行政教師不休假加班費，可比照公務人員請領，獲台下百餘名校長教師鼓掌喝采。資深教師開心表示，台東縣制度已落後鄰近縣市多年，這是對行政人員最實質的鼓勵。
「感謝讓台東的行政人員終於不再矮其他縣市一截！」，從事教育20餘年的陳姓教師欣慰地說，他兼任行政職已十餘年，他強調，台東縣的制度已落後花蓮、屏東、宜蘭等鄰近縣市多年，這次變革是一大突破。
據了解，兼任行政職的教師無異於放棄寒、暑假，開學前得準備好孩子們學習所需的簿本，整理教室要上課的環境；放假後盤點各項校園所需的採購，關懷教師、學生假期的生活等諸多工作。
饒慶鈴表示，教師兼任行政意願日漸低落，讓學校面臨兼行政教師難覓的困境，縣府考量學校行政是校務運作的基石，應提升行政人員權益及福祉，以激勵行政人員士氣，因此將修訂法規，從今年開始讓兼行政教師不休假加班費請領不再受到原規定（主任至多6日、組長至多4日）的限制，比照機關公務人員可領取完整的不休假加班費，希望激勵兼任行政教師士氣，推動校務順利運行。
教育界人員表示，擔任行政職得兼顧教學外，同時要執行貫徹許多政府命令，並完整規畫支援第1線教學活動，維繫校園每日正常運作，有了政府強而有力的支持與實質的補貼，無疑是一大鼓舞，相信教師能因此重新燃起奉獻的熱忱。
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