台東縣9日舉行110學年度第2學期國民中小學校長會議，台東縣長饒慶鈴宣布今年起兼任行政教師不休假加班費請領不再受到原規定的限制，比照機關公務人員可領取完整的不休假加班費。（蔡旻妤攝）

台東縣9日舉行110學年度第2學期國民中小學校長會議，校長們在台下聽講筆記。（蔡旻妤攝）

台東縣9日舉行110學年度第2學期國民中小學校長會議，校長們在台下聽講。（蔡旻妤攝）

台東縣9日舉行110學年度第2學期國民中小學校長會議，校長們在台下聽講。（蔡旻妤攝）

教育生態環境改變，教師兼任行政意願低落，台東縣長饒慶鈴9日在110學年度第2學期國民中小學校長會議中宣布，今年起兼任行政教師不休假加班費，可比照公務人員請領，獲台下百餘名校長教師鼓掌喝采。資深教師開心表示，台東縣制度已落後鄰近縣市多年，這是對行政人員最實質的鼓勵。

「感謝讓台東的行政人員終於不再矮其他縣市一截！」，從事教育20餘年的陳姓教師欣慰地說，他兼任行政職已十餘年，他強調，台東縣的制度已落後花蓮、屏東、宜蘭等鄰近縣市多年，這次變革是一大突破。

據了解，兼任行政職的教師無異於放棄寒、暑假，開學前得準備好孩子們學習所需的簿本，整理教室要上課的環境；放假後盤點各項校園所需的採購，關懷教師、學生假期的生活等諸多工作。

饒慶鈴表示，教師兼任行政意願日漸低落，讓學校面臨兼行政教師難覓的困境，縣府考量學校行政是校務運作的基石，應提升行政人員權益及福祉，以激勵行政人員士氣，因此將修訂法規，從今年開始讓兼行政教師不休假加班費請領不再受到原規定（主任至多6日、組長至多4日）的限制，比照機關公務人員可領取完整的不休假加班費，希望激勵兼任行政教師士氣，推動校務順利運行。

教育界人員表示，擔任行政職得兼顧教學外，同時要執行貫徹許多政府命令，並完整規畫支援第1線教學活動，維繫校園每日正常運作，有了政府強而有力的支持與實質的補貼，無疑是一大鼓舞，相信教師能因此重新燃起奉獻的熱忱。