朱立倫：串聯立院黨團與執政縣市 阻擋核食入校園

蔡政府宣布解禁日本福島和災區食品，2月21日由衛福部正式公告後即日生效。國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，面對鴨霸不顧民意的民進黨，國民黨絕對會強力把關，將結合立院黨團、執政縣市與議會黨團，積極推動《學校衛生法》、《食品安全管理自治條例》等修法，不要讓核食進入校園。

行政院昨天提出3原則、3配套來開放日本福島5縣市食品輸台，並強調邊境管制將採書面審查、現場查核、取樣、檢驗4步驟把關，面對民進黨突襲宣布開放核食，國民黨主席朱立倫下午在中常會再度表達強烈反對民進黨踐踏反核食民意，強行闖關核食輸台。

朱立倫批評，民進黨政府以粗暴、違反民意方式，宣布開放核食進口，這嚴重衝擊台灣民眾最關心的食安問題，國民黨一定跟民意站在一起，捍衛民眾吃得安全與保障民眾健康，這絕無任何妥協空間，也沒有任何可以交換的條件。

朱立倫強調，日本與台灣經貿關係密切，雙方也是長期盟友，歡迎所有日本安全健康食品進口到台灣，但堅決反對任何核食進口到台灣，因為對健康有影響的核食，是民眾絕不能接受的。

朱立倫指出，面對鴨霸不顧民意的民進黨，國民黨一定要強力把關，必須結合立院黨團、執政縣市、議會黨團，以及社會監督力量，共同以具體行動強力把關食安，明天立院黨團與智庫將召開公聽會，邀請專家學者討論民進黨貿然開放核食，對民眾食安的影響。

朱立倫表示，接下來黨籍立委、地方政府、地方議會黨團，也會積極推動與討論《學校衛生法》、《食品安全管理自治條例》等修法，以保障孩子不要在學校吃到任何核食，這是堅定立場，沒有任何妥協空間。