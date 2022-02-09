情人節即將來臨，命理專家小孟老師在臉書粉專分享，水瓶座、雙子座、天蠍座、牡羊座和巨蟹座的人，在這段期間桃花運很旺，有機會可以脫單，和另一半一起共度甜蜜的情人節。

TOP 5：水瓶座

水瓶座在情人節前會有很多聚會可參加，通常主題會以學習、進修課程為主，單身的人在這種場合，很容易遇到聊得來的靈魂伴侶，對方有可能會成為人生階段重要的朋友，或是能成為家人的終身伴侶，所以這段時間很適合跟著心行動，多放鬆、多聊天，相信自己值得被愛，就有機會遇到更多有緣份的對象。

TOP 4：雙子座

過去暗戀雙子座的人，在情人節前後會突然做出許多明示、暗示，你才驚覺原來身邊桃花朵朵開，如果當中有心儀的對象，可以先和對方一起參加多人聚會，再慢慢進階到單獨約會，這樣做可以讓追求者看見你的超人氣，心中產生急迫感，認為要加快腳步才能將你追到手。

TOP 3：天蠍座

天蠍座在情人節期間如果願意多出門走走，就會讓人看見你隱藏起來的熱情，單純傻氣的模樣可能在遊戲過程中暴露，和平時的形象形成「反差萌」，一個不經意的舉動就可能讓人心跳加速，如果有正在曖昧的對象，建議要好好把握機會，在這段期間2人的感情有機會快速加溫，順利在情人節前脫單。

TOP 2：牡羊座

牡羊座在2月很容易有豔遇，或是跟喜歡的人出門，會出現讓人心跳不已的場面，建議你對心儀對象不要只有三分鐘熱度，而是多把握機會和對方相處，好好努力就會有不錯的結果。另外牡羊座在交友app上也很有人氣，如果覺得對方還不錯，就不要想太多，直接鼓起勇氣去嘗試。

TOP 1：巨蟹座

巨蟹座個性溫暖且喜歡照顧人，其實身邊有不少追求者，但你一直以來都沒有發現。在這個情人節，巨蟹座的桃花運最旺，記得要放開心胸，給別人一次機會，如果遇到欣賞的對象，也要主動做球給對方，告訴他們自己喜歡的食物、興趣等等，增加追求者的勇氣，就有機會能在情人節得到浪漫的告白。