中台灣元宵燈會12日將在文心森林公園登場！市議員何文海9日指出，文心森林公園原有兩個保全24小時駐守，去年12月底約聘到期，市府以150萬元招標新駐保全公司，但至今年1月26日止共流標4次，兩個多月期間市府全無配套方案？建設局說，市府均有因應及執行措施，並依採購法規定辦理以升級安全防護。

何文海指出，位於台中捷運綠線上的文心森林公園，占地面積約有8.86公頃，除擁有廣大的運動休閒空間外，著名的圓形劇場也座落在公園內，時常有舉辦演唱會、表演等活動等，提供一處展演場域，中台灣元宵燈會也將於12日開始舉辦為期九天的燈節活動。

何文海抨擊表示，文心森林公園於平日就有上百人次造訪，再過幾天就是元宵燈會，燈節的花燈也早已陸續安置在公園裡，但這期間都沒有保全人員管制，要如何控管園內的情況？要是有人蓄意破壞花燈怎麼辦？市府豈能視而未見？

何文海說，沒有保全人員這兩個月裡，文心森林公園也曾為疫苗快打站，單日人流量非常可觀，沒想到這些日子都沒有保全人員駐管；市政府竟放任這麼大的公園不管，如此便宜行事的態度真是令人驚訝，市府若再遇到相同情形，應該提出臨時補全措施。

建設局表示，文心森林公園安全維護機制，由景觀、水電及設施維護廠商，和建設局巡查人員、警局監視系統（12組，每組6支鏡頭）及建設局監視系統（2組）共同守護。保全人員為輔助協助公園熱點勸導、預警，目前園區各項安全工作均正常運作中，請民眾安心使用。

建設局強調，有關保全採購機制，市府均有因應及執行措施，並依採購法規定辦理；目前文心森林公園均安全維護中，後續建設局將持續努力，確實保障民眾安全使用公園。