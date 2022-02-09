常楓憑藉《拂鄉心》在「上海國際電影節金爵獎」上奪下影帝。（摘自微博）

資深演員常楓大年初六（6日）在睡夢中安詳辭世，享嵩壽100歲（實歲98），已超過20年沒拍戲的他，在2019年復出拍攝陸星秦海璐執導的電影《拂鄉心》，演活了執著又孤獨的老兵蔣生，在「上海國際電影節金爵獎」中奪下影帝，秦海璐得知死訊後也在微博發文表示：「再也無法看到您和我們談笑風生，也曾盼望著有機會和您再次歡聚，沒想到一別竟成永訣。雲山蒼蒼，江水泱泱，先生之風，山高水長！」

秦海璐當年第一次找上常楓，對方擔心自己的身體狀況，便一口拒絕，但秦海璐依舊沒放棄，幾年後將寫完的劇本交給常楓看，感動了對方，今她也在哀悼文中寫道「昔年合作，歷歷在目」，憶起當年常楓已是90多歲的高齡，仍然接受了她這位「新人」導演的邀請，「您對藝術的熱愛和對專業的敬畏感染著所有人，『蔣生』因您有了魂。而我何其幸運能擁有您這位金爵影帝」。

常楓拍了70多年的戲，仍對每部戲和每個角色的細節相當重視，秦海璐分享，常楓在拍某場戲時堅持到凌晨2點，回飯店還喝了點酒。因為他覺得這場戲是飾演的角色最重要的一場戲，所以他壓力很大，拍完才覺得如釋重負。而常楓當年獲獎，也在上台開心說，「我年紀大了，記憶也不好了，說話也囉嗦了。這麼大的年紀，能在這裡領獎非常不容易，特別謝謝各位評審。」為人相當謙遜。