美國職棒因勞資協議談不攏進入封館狀態，目前各隊無法順利補進自由市場大魚，新賽季能否開打也成為難題，如今狀況讓卡在大聯盟門外的球員更多了。而其中將滿36歲的「功夫熊貓」山多沃(Pablo Sandoval)日前宣布加入墨西哥聯盟，或許是為了能早日重返大聯盟。

The Panda plans to play on.



Pablo Sandoval, the former Giants infielder and fan favorite, has a contract with Acereros de Monclova of the Mexican Baseball League for its upcoming season, that team announced Monday.https://t.co/qGZJMrvkSH — Sporting Green (@SportingGreenSF) February 9, 2022

山多沃因傷勢和年紀問題導致身手每況愈下，去年淪落到只能和勇士簽下小聯盟約，他的表現也不盡人意，出賽69場打擊率僅.178，累積4轟，接著被交易到印地安人又很快被釋出，昔日巨人奪冠三壘手風光已不在，不過他並未放棄，去年底先轉投家鄉委內瑞拉聯賽維持比賽狀況。

在聯賽結束後他繼續尋找機會，這次鎖定了墨西哥聯盟克洛瓦鐵人隊，頗有東山再起之勢。山多沃2004年進入巨人小聯盟，以捕手身分展開生涯，隔年則改守三壘，2008年他首度升上大聯盟，之後一直在舊金山待到2014年，於2010、2012、2014年隨隊拿下世界大賽冠軍。

此外他也在2011、2012年兩度入選明星賽，2012年奪冠時更獲選為世界大賽MVP，在對上老虎的首戰中他大發神威，於首局擊出1分全壘打、3局擊出2分全壘打、5局再轟1分全壘打，成為世界大賽史上第4位單場猛轟3支全壘打的球員，當年他聲勢可說如日中天。