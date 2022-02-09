緝毒遇拔槍拒捕 勇警敲落槍枝逮2嫌

新北市刑警大隊偵一隊農曆春節前獲悉48歲田姓男子涉嫌販毒，並隨身攜帶槍枝防身，1月中旬幹員喬裝買家，與田嫌相約桃園龜山區某汽車旅館交易，到場後田嫌察覺有異，企圖駕車逃逸並拔槍拒捕，幹員反應迅速，持警棍擊落槍枝，壓制田嫌及同夥41歲姜姓男子，當場起獲改造槍枝、毒品及販毒所得，遂將2嫌帶回偵辦。

警方表示，田嫌以販毒為業，為躲避警方查緝，經常更換藏匿處所，經多日佈線追查，仍無法明確掌握田嫌位置，遂喬裝成買家與其聯繫，進而順利逮捕犯嫌。

據了解，警方查緝過程中，田嫌驚覺遭人前後包抄，遂掏出改造槍枝試圖駕車脫離現場，所幸偵一隊幹員迅速持棍擊落槍枝，順利將田、姜2嫌逮捕，查扣改造手槍1支、子彈37發、海洛因15公克、安非他命300公克及14萬元贓款。偵訊後，全案依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地檢偵辦。

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