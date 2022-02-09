國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄9日新增4例本土確診個案，其中3人屬於同一家庭過年間聚餐的家庭群聚感染案件，家中10歲男童因病到診所就醫篩檢陽性確診，目前已匡列同住家人及相關接觸者，發現另外2名家人相繼確診，其中一人再傳給其友人，目前感染源仍然未明。

高市府衛生局說明，高雄新增4例本土確診個案，其中3例屬於春節期間聚餐時染疫，3人的CT值約於14至16之間，當天聚餐共有12人參加聚餐，所有接觸者均已匡列，而確診其中一人於2月6日和伴侶及友人一起吃飯聚餐，導致其友人也確診，目前感染源仍待釐清。