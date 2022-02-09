嘉南大圳不僅灌溉嘉南平原萬頃良田，也延續台日友好交流；台南市長黃偉哲9日透過視訊，贈送500本《1930．烏山頭》日文版給金澤市，由金澤市長山野之義代表受贈。黃偉哲表示，嘉南大圳牽起台日情誼，台南與金澤多年來交流頻繁，希望藉由本書將台灣大圳水文化推廣至日本，也讓日本學子更了解台灣嘉南大圳歷史。

文資處指出，《1930．烏山頭》以嘉南大圳建造者八田與一及表姪伊東哲為主角，敘述兩人在嘉南大圳建造時期的故事，日文版邀伊東哲後代伊東平隆夫婦一同編修，選在2月9日發表，因為今天也是書中主角、《嘉南大圳工事模樣》畫師伊東哲的冥誕。

黃偉哲說，台南和金澤有著共同記憶，就是嘉南大圳，每年5月8日八田與一技師逝世紀念日，山野市長都會帶著金澤市政府團隊來到台灣一起追思，這2年雖然受到疫情影響而暫時中止，但台灣和日本聯繫卻不曾間斷。

黃偉哲也分享此書出版緣由，去年5月8日舉辦嘉南大圳開工滿百周年紀念典禮，透過視訊和金澤市跨國視訊一起同慶，會後金澤有一位日本老師表達他們很喜歡台灣文化，學校也有這本中文版，小朋友有興趣卻看不懂中文，因此，台南市政府特別請翻譯及日本北國新聞社幫忙把這本書翻譯成日文，「希望日本小朋友喜歡我們的禮物。」

文化局長葉澤山指出，除了《1930．烏山頭》日文版問世，今年初剛開幕的隆田文化資產教育園區也有一個以《嘉南大圳工事模樣》為主題打造的沉浸式劇場，將平面畫作加入動畫與聲音，民眾透過觸摸畫面或踩踏地面，讓觀眾更真切感受畫作中所描繪場景，疫情過後，也歡迎日本學子來隆田園區實地參觀。