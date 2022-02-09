小宇推出新歌〈年少不平凡〉MV。（華納音樂提供）

小宇推出新歌〈年少不平凡〉MV。（華納音樂提供）

宋念宇（小宇）新歌〈年少不平凡〉MV傳達從極其絢爛的熱鬧舞台到孤身一人的狀態，小宇笑說自己屬於偶爾「自閉體質」，很享受與自己獨處的時光。他過年期間因為疫情蔓延所以沒什麼出門，在家追了很多劇，包括《獵魔士》第二季、《 以吾之名》、《無赦》等。他也笑說自己幾乎「每天吃」，有認真的休息到。一開工就去冬山騎了30幾公里的腳踏車，覺得很充實，只是現在的腿感覺不是自己的。

小宇全新專輯《無視Be Nothing》好評不斷，在年假過後的第一週，他趁勢推出第三波主打〈年少不平凡〉MV。他在創作這首歌時，腦中所設想的畫面是經歷一場萬人演唱會後，一個人回到家坐在馬桶上，內心的激動卻久久尚未散去。而歌詞與魏如昀合作，小宇大讚她將熱鬧與孤獨之間的反差詮釋的相當到位。歌曲一開始，小宇先是用慵懶的口氣唸著歌詞，隨著情境彷彿也進入了那個煙霧瀰漫的空間，從未嘗試的的編曲風格讓大家聽見了新的小宇，是一首充滿獨特個性的作品。

這次MV邀請同為〈年少不平凡〉的編曲家Kvn執導，正式開拍前，小宇即笑說這是他第一次面對滿滿的行程表卻充滿期待及興奮，當天整整拍了超過12個小時，卻始終精神奕奕，更稱讚導演完全拍出了他腦中所幻想的畫面。提到「孤獨」，小宇分享其實很享受與自己獨處的時光，偶爾會躲起來看劇、自己爬山運動...等，是讓自己充飽電再出發的方式。