苗栗𪹚龍活動，主辦人苗栗市長邱鎮軍與苗栗縣長徐耀昌等政要共同替祥龍點晴開光。（謝明俊攝）

苗栗聯合大學文觀系推出龍隊參賽，特別由女龍珠手引領。（謝明俊攝）

苗栗𪹚龍開光點晴，必須採用白公雞冠的血，混合朱砂調和。（謝明俊攝）

苗栗𪹚龍活動，首場重頭戲9日登場，主辦人苗栗市長邱鎮軍，與苗栗縣長徐耀昌等政要，共同替祥龍開光點睛祈求龍神降福，隨後並展開精采的龍藝競技大賽，今年共有三義龍藝等10個龍隊參賽，比賽時現場降下大雨，民眾興奮地歡呼這是神龍帶來的祥瑞春雨，最後由「禾豐龍藝」奪下冠軍。

苗栗𪹚龍選在大年初九天公生這天替祥龍開光點晴，典禮遵循客家古禮，由邱鎮軍及苗栗縣長徐耀昌等貴賓們進入玉清宮大殿焚香上奏表章後，取白雄雞冠血摻和硃砂與米酒為祥龍開光點睛，點睛官依照司儀指示，由龍頭、龍身依序點至龍尾，續將金花紅巾掛於龍角上，完成點睛科儀。

點晴完成後隨後舉行龍藝競技大賽，今年共有10隊龍隊參賽，比賽正式上場，天降大雨，有民眾歡呼是祥龍帶來祥瑞春雨。出賽龍隊莫不卯足全勁，不斷提升比賽創意與難度，今年最流行的魷魚遊戲，也成為龍珠以及龍隊隊服造型，吸引滿場觀眾冒雨觀看。

比賽結果，金質獎由「禾豐龍藝」奪下，獲得獎金五萬元，獎座一座。銀質獎隊分別為「福苗龍藝」、「苗栗神龍館」各可獲得獎金四萬元，獎座一座。銅質獎三隊「尚好舞龍隊」、「三義龍藝」、「聯大文觀系龍隊」每隊可獲得獎金三萬元，獎座一座。其他2隊「聯興龍藝」、「福星田寮龍藝」則獲優質獎，每隊可獲得獎金二萬二千元，獎牌一面。

另外，市公所還頒發龍藝永續獎給「福星田寮龍藝」、龍藝創新獎「尚好舞龍隊」、龍藝團隊獎「聯大文觀系龍隊」、龍藝造型獎「三義龍藝」，均可獲得獎金一萬元及獎座一座。

市公所表示，𪹚龍系列活動接下來的重磅戲碼是11日的民俗踩街，以及12日的主戲𪹚龍上場，民眾不可錯過這一系列熱鬧的嘉年華。

苗栗𪹚龍龍藝競技大賽，各龍隊卯足全力拼場競技。（謝明俊攝）

苗栗𪹚龍龍藝競技大賽，年紀最小的參賽是三義龍藝的七歲龍珠手。（謝明俊攝）

苗栗𪹚龍祥龍經過開光點晴後，組成龍門供民眾穿越祈福消厄。（謝明俊攝）

苗栗𪹚龍，主辦人苗栗市長邱鎮軍代表祭拜上表章。（謝明俊攝）

苗栗𪹚龍祥龍經過開光點晴後，組成龍門供民眾穿越祈福消厄。（謝明俊攝）