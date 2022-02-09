毫無疑問，安賢洙被他深愛的國家拋棄了。被南韓冰聯惡整後，7月，心如死灰的安賢洙將自己所有的奧運冠軍獎金全部提出，並聯繫了俄羅斯冰上聯盟，下定決心歸化俄羅斯。

只因為他還在運動員最好的年紀、只因為他還熱愛著短道速滑這項運動、只因為他還渴望著登上世界之巔，安賢洙說，「不是因為錢，也不是因為那裡的訓練條件有多好，是至少有隊伍可以收留。」

★偕妻遠走莫斯科 異國成故鄉

11月的南韓首爾被茫茫大雪覆蓋，安賢洙帶著妻子禹娜利登上了飛往莫斯科的班機，而他帶走的只有兩個旅行箱。

12月28日，時任俄羅斯總統梅德韋傑夫高調簽署了總統令，歡迎安賢洙加入俄羅斯國籍，安賢洙還給自己取了一個新名字：維克托·安（Victor An）。之所以取「Victor」這個名字，除了它有「勝利」的意思外，更是因為有一位曾叫維克托·崔的朝鮮裔俄羅斯搖滾明星，維克托·崔也是一位被迫流落他鄉的朝鮮族人，他的經歷讓安賢洙感同身受。

在安賢洙正式入籍俄羅斯後，韓國輿論炸了鍋，一邊痛斥安賢洙是「叛國者」，一邊又嘲笑俄羅斯收了一個「廢人」，不過質疑冰聯為安賢洙說話的人也不少。南韓冰聯也繼續給安賢洙穿小鞋，致電俄羅斯冰聯，稱安賢洙是一個問題運動員，不建議俄羅斯方面接收。不過俄羅斯卻表示非常相信安賢洙，俄羅斯冰聯會長還親自出面回應外界的質疑。

安賢洙剛到俄羅斯的時候，並不想加入俄羅斯國家隊，而是只想作為一名陪練。一來是因為當時安賢洙剛進行第4次膝蓋手術，身體狀態相當不好，而且也幾乎快1年沒怎麼進行過系統性訓練。

當時俄羅斯短道速滑水準和韓國高中生差不多，但安賢洙卻連資格賽都進不了，普通的訓練中也經常摔倒。時任俄羅斯冰上聯盟負責人尤金說：「滑的還沒女選手快」。

二來安賢洙明顯對俄羅斯的生活不適應。在訓練中由於語言不通，安賢洙沒法交流，只能獨自游離在隊伍旁邊，有時候可能一天訓練下來都不會張口說話。安賢洙妻子禹娜利回憶：「孤獨感包圍著他們兩人」。

俄羅斯體育部非常擔心，而這個時候時任俄羅斯總理普丁站了出來，普丁態度堅決地說：「我們現在唯一能做的，就是無條件的信任和支持他。」因此俄羅斯速滑隊告訴安賢洙：「你的首要任務是養好身體，不著急你現在就給出成績，我們還有時間。」

★逐漸適應在俄羅斯的生活

為了讓安賢洙早日融入團隊，俄羅斯隊員三不五時就去安賢洙家裡作客，還給他們推薦俄羅斯電影和書籍，速滑隊每周都要去莫斯科的韓國餐廳聚餐2次。正是俄羅斯冰聯和速滑隊上下無微不至地照顧，讓安賢洙從最初的緊張不安，很快就恢復了正常的心態，並願意全心全意為俄羅斯出戰冬奧。

安賢洙和妻子在訓練結束後，不管多累都會主動去學校上課學習俄語，2年後兩人就可以脫離翻譯和俄羅斯隊員交流。同時安賢洙也逐漸適應了俄羅斯的生活，尤其是俄羅斯的食物，他特別喜歡俄羅斯的大香腸。

心態和生活適應之後，安賢洙的競技狀態也迅速回升，也開始主動和俄羅斯隊友交流，而這也給俄羅斯短道速滑隊帶來了全新的變化。

當時俄羅斯在短道速滑上非常落後，全國職業運動員只有150人，職業水平在韓國只能算業餘。但是安賢洙到來後，不僅是作為一名運動員，還是作為一名「隱形教練」。每一個動作，每一個細節，安賢洙幾乎都會手把手教給隊友，隊友也非常信任安賢洙，整個團隊形成了非常好的默契，安賢洙只需要一個眼神就能讓隊友明白該做什麼動作。

曾經的異國俄羅斯成了安賢洙的故鄉，而曾經的故鄉韓國卻成了陌生的遠方。

★索契冬奧王子復仇！安賢洙奪3金1銅

2014年索契冬奧會開賽前，南韓輿論開始向安賢洙施壓。2月6日，南韓隊和俄羅斯隊幾乎同一天抵達索契冰山館，記者們早早在這裡等候，緊握著各種長槍短炮相機鏡頭，似乎希望發生點什麼畫面。安賢洙確實和前南韓國家隊隊友見面了，但也只是點頭寒暄了幾句，並沒有記者們期待的「互撕」的火爆場景。

安賢洙有沒有受到媒體壓力影響不知道，但南韓短道速滑隊的壓力肯定不小。一來南韓媒體在賽前大肆渲染「對決」的氛圍，二來很多韓國人希望南韓隊以碾壓式的勝利，讓安賢洙這個「叛國者」後悔。

然而，安賢洙一上場就在男子1500米的比賽上斬獲銅牌，這是俄羅斯短道速滑歷史上的第一枚獎牌，安賢洙為俄羅斯創造了歷史。索契冬奧會上，安賢洙狀態火熱，重新回到了8年前都靈冬奧會上的巔峰狀態。

在男子1000米決賽中，安賢洙以1分2秒325的成績奪得金牌，也是俄羅斯短道速滑的首金。在男子500米決賽中，安賢洙又以41秒312戰勝中國選手武大靖，打破個人和奧運會記錄，斬獲第二枚金牌。值得一提的是，這兩個項目原本都是南韓隊的強項。最後安賢洙帶領俄羅斯隊友，又拿下了男子5000米接力冠軍。

3金1銅，加上此前的冬奧獎牌，安賢洙一共獲得了6金2銅，是冬奧會上獲得金牌最多的運動員。

當索契冬奧賽程過半，南韓短道速滑隊卻沒有一枚金牌落袋，而被他們拋棄的安賢洙卻斬獲了一枚又一枚的金牌，每一枚金牌都如同響亮的巴掌一樣，啪啪的打在韓國人臉上。

南韓隊在索契冬奧失利，南韓媒體看准了流量入口，開始深挖南韓冰盟內部的矛盾，安賢洙被排擠的舊聞再度成了新聞，輿論嘩然，甚至驚動了南韓總統，朴槿惠要求韓國體育界必須進行反思，甚至傳出了要處理相關人員的傳聞。

★中國挖角 安賢洙赴陸擔任國家隊技術教練

後來，安賢洙因為俄羅斯隊興奮劑事件錯過了平昌冬奧會，這也成為他的遺憾，2020年4月安賢洙選擇退役。其實早在安賢洙退役前，中國短道速滑名將、時任中國短道速滑隊總教練的王濛立刻發出邀請，請他到中國國家隊擔任技術教練。

王濛和安賢洙在2002年相識，兩人是英雄惜英雄。王濛對安賢洙非常欣賞，總是稱他為「天才選手」。據說當時王濛為了讓安賢洙來中國當教練，還在北京請安賢洙夫婦吃了一頓烤鴨。

南韓短道速滑隊歷來視中國隊為頭號競爭對手，所以當安賢洙接下中國隊教練後，南韓國內又是罵聲一片，罵的方式也沒變，還是給安賢洙扣上「叛徒」的帽子。

值得一提的是，此次北京冬奧會中國隊的首枚金牌正是來自安賢洙執教的短道速滑隊，相比之下，南韓選手黃大憲、李俊瑞因為犯規被判出局，而且幾乎全軍覆沒。

憤怒的韓國網友再次圍攻安賢洙，家人也遭池魚之殃。對此安賢洙不得不在社交平台發文，請求南韓網友不要傷害他的家人。

見安賢洙被網暴，王濛站了出來：「我從俄羅斯把他帶過來，（你們韓國人）沒資格批評他！」

陸媒評論，安賢洙現在是俄羅斯國籍而非韓國國籍，不存在「叛國」問題。而且在體育領域，他國國家隊聘請外國教練也是很正常的事，歸化成他國運動員也不少見，更何況安賢洙也沒有發表過傷害南韓的言論，他們做的不過是他們分內的事。

安賢洙以不同的身份，在不同的國家打拚，但不變的是他們對短道速滑這項運動的熱愛，對榮耀和夢想的追求。